Manchester United est toujours à l’affût pour renforcer son effectif. Et la dernière cible en date se nomme Jonathan David (20 ans), à en croire les informations du Daily Mail. L’attaquant de La Gantoise crève l’écran cette saison ! Meilleur buteur de Jupiler Pro League avec 18 unités, il empile les buts avec son club (22 en 37 matches toutes compétitions confondues), mais aussi avec la sélection canadienne (11 en 12 matches).

Ses prestations pousseraient alors les Red Devils à se déplacer pour l’observer de plus près. Le média d’outre Manche révèle que des scouts du club se rendront à Rome pour assister au seizième de finale retour entre la Rome et La Gantoise. MU devra faire face à la concurrence sur ce dossier. Everton, Arsenal et Leicester sont également intéressés pour rapatrier le Canadien évalué à 18 M€ par son club.