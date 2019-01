La 23e journée de Premier League débute cet après-midi. Actuellement dans une forme éclatante, Manchester United souhaite confirmer ses bonnes dispositions. Les Red Devils s’organisent en 4-2-3-1 avec David De Gea dans les buts et une défense composée d’Ashley Young, Victor Lindelöf, Phil Jones et Luke Shaw. Ander Herrera et Nemanja Matic forment le double pivot tandis que Jesse Lingard, Paul Pogba et Anthony Martial évoluent un cran plus haut. Enfin, la pointe de l’attaque mancunienne est occupée par Marcus Rashford.

En face, Brighton évolue dans un 4-5-1 avec David Button dans les cages. Le gardien anglais est épaulé par Martin Montoya, Lewis Dunk, Shane Duffy et Gaëtan Bong. Pascal Groß, Dale Stephens et Davy Pröpper se retrouvent au coeur du jeu tandis que Solly March et Jürgen Locadia prennent les couloirs. Enfin, Glenn Murray se retrouve seul en attaque.

Les compositions :

Manchester United : De Gea - Young, Lindelöf, Jones, Shaw - Herrera, Matic - Lingard, Pogba, Martial - Rashford

Brighton : Button - Montoya, Dunk, Duffy, Bong - March, Groß, Stephens, Pröpper, Locadia - Murray