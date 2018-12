Manchester United s’est montré moins dépensier que les saisons précédentes cet été, mais a quand même agité le mercato. Avec les arrivées de Fred (59M€), Diogo Dalot (22M€) et Lee Grant (1,7M€), les Red Devils se sont renforcés. Cependant, les performances ne sont pas au rendez-vous puisque Manchester United ne pointe qu’à la sixième place, 8 points derrière les Gunners.

Et selon le Telegraph, le technicien de Manchester United serait une nouvelle fois agacé contre le manque d’activité du club sur le marché des transferts. José Mourinho souhaiterait attirer un milieu de terrain et un défenseur afin de renforcer son effectif et pouvoir prétendre à un meilleur classement à la fin de la saison. Mourinho agacé par l’inactivité de ses dirigeants pendant le mercato ? Comme une sensation de déjà vu...