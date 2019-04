Ce soir, le derby mancunien entre United et City pourrait décider de l’issue du championnat. Si les Red Devils visent une place en Ligue des Champions, les Citizens espèrent reprendre la tête de la Premier League avec un succès. À domicile, les joueurs d’Ole Gunnar Solskjær s’organisent dans un 5-3-2 avec David De Gea dans les buts. Matteo Darmian, Ashley Young, Chris Smalling, Victor Lindelöf et Luke Shaw forment la défense tandis que Fred, Andreas Pereira et Paul Pogba évoluent plus haut. Jesse Lingard et Marcus Rashford composent le duo d’attaque.

De leur côté, les hommes de Pep Guardiola s’organisent dans un 4-3-3 avec Ederson Moraes dans les buts. Kyle Walker, Vincent Kompany, Aymeric Laporte et Oleksandr Zinchenko évoluent un cran plus haut. Aligné en tant que sentinelle, Fernandinho est épaulé par Ilkay Gündogan et David Silva. Bernardo Silva et Raheem Sterling accompagnent Sergio Agüero sur le front de l’attaque.

Les compositions :

Manchester United : De Gea - Darmian, Young, Smalling, Lindelöf, Shaw - Fred, Pereira, Pogba - Lingard, Rashford

Manchester City : Ederson - Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko - Fernandinho, Gündogan, D. Silva - B. Silva, Agüero, Sterling