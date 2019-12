Priorité de Manchester United qui voulait renforcer son attaque cet hiver, Erling Braut Håland (19 ans) a finalement rallié le Borussia Dortmund. Si les Anglais ont loupé une belle opportunité de s’offrir le buteur norvégien, l’Evening Standard explique les raisons de ce transfert raté.

Le média britannique explique que les Red Devils n’ont pas voulu répondre face aux conditions posées par le clan Håland. L’agent du joueur Mino Raiola et son père Alf-Inge Håland souhaitaient avoir le contrôle sur une éventuelle vente du joueur et aurait même demandé l’instauration d’une clause libératoire. Ce que Manchester United a refusé et a conduit à un transfert d’Erling Braut Håland vers le Borussia Dortmund.