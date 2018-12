Si ses rapports avec José Mourinho étaient loin d’être optimaux, l’arrivée d’Ole Gunnar Solskjaer semble avoir donné une bouffée d’oxygène à l’international français. Double buteur mercredi contre Hudderfield (3-1), Paul Pogba porte son total à deux buts et deux passes décisives en deux matches sous les ordres du nouvel entraîneur des Red Devils.

Interrogé au sujet de son joueur, Ole Gunnar Solskjaer s’est enflammé pour l’international français, des propos relayés par Record. « C’est le Pogba que je connais. C’est un gars avec un grand sourire, et quand vous jouez pour Manchester United et que vous marquez deux buts, vous êtes heureux. C’est un enfant de Manchester United et il sait ce que ça signifie de représenter le club », a ainsi déclaré l’entraîneur norvégien.