Avant la réception de Crystal Palace pour le compte de la 13e journée de Premier League, samedi (16h), le coach de Manchester United, José Mourinho, est venu dresser un état des forces en présence, devant la presse. Heureux de pouvoir compter sur un groupe complet, l’entraîneur des Red Devils a notamment officialisé les retours de Paul Pogba et Anthony Martial.

Forfaits à l’occasion des rencontres de l’équipe de France face aux Pays-Bas et à l’Uruguay, les deux joueurs étaient restés à Manchester. Grand bien leur a fait. Ils sont aptes à débuter demain, face aux Eagles, a révélé Mourinho. « Avec Paul, nous savions qu’avec cette pause, il se remettrait de cette petite blessure musculaire. Donc nous n’avons pas de joueurs que je puisse qualifié d’indisponible pour demain, nous avons un groupe élargi de 23 joueurs à disposition. Martial est resté avec nous, il n’est pas allé en équipe nationale. L’équipe nationale était au courant de ses problèmes et, avec leur permission, il est resté et il a travaillé très fort. Il est prêt pour demain, il joue demain. Est-il prêt à jouer trois fois de suite la même semaine ? Je ne sais pas, mais le match le plus important est le prochain, » a conclu le coach lusitanien, qui devrait également pouvoir compter sur Marouane Fellaini, Marcus Rashford et Romelu Lukaku.