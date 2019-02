Alors que le PSG se déplace ce soir à Old Trafford pour affronter Manchester United (à 21h), il se pourrait que les dirigeants des deux clubs échangent en coulisse sur le cas Adrien Rabiot. Ce dernier, écarté du groupe parisien depuis décembre (sa dernière apparition remonte au 11 décembre avec sept petites minutes jouées contre l’Étoile rouge de Belgrade), est très convoité par de grosses écuries européennes (il était tout proche de rejoindre le FC Barcelone cet hiver). Et le quotidien espagnol As révèle que Manchester United s’intéresse désormais de près au profil du milieu de terrain français.

Cela fait des Red Devils la quatrième équipe du Big Six (avec Liverpool, Arsenal et Tottenham) à vouloir faire venir Adrien Rabiot, dont le contrat au PSG expire en juin prochain.