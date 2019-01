L’ailier du PSV Eindhoven, Steven Bergwijn, affole les plus grandes écuries européennes. Alors qu’il a réalisé une superbe première partie de saison, avec 10 buts inscrits et 9 passes décisives délivrées toutes compétitions confondues, le jeune Néerlandais de 21 ans pourrait bien quitter les Pays-Bas l’été prochain, alors qu’il vise un quatrième titre en Eredivisie cette année (le PSV est leader du championnat).

Comme l’indique The Daily Mirror, Manchester United s’est positionné sur le joueur, et a demandé au club hollandais de les informer de tout plan pour vendre Bergwijn, dont le contrat au PSV expire en 2022. Ces derniers seraient prêts à vendre l’attaquant au plus offrant, sachant que le Bayern Munich, Liverpool et l’Inter Milan sont également intéressés.