Augmenté récemment par le Borussia Dortmund, Jadon Sancho (19 ans) attise toujours autant les convoitises. Si l’attaquant ne devrait pas quitter l’Allemagne cet été, Manchester United en a fait sa priorité pour le mercato hivernal annonce The Sun.

Les Mancuniens préparaient une offre de 100 M€ pour s’attacher les services de l’ailier anglais. Avec la vente de Romelu Lukaku et les possibles départs d’Alexis Sanchez et Paul Pogba, les pensionnaires d’Old Trafford auraient la manne financière suffisante pour réaliser ce transfert. Si les Red Devils ne sont pas dans la course à la Ligue des champions à la mi-saison, les dirigeants n’hésiteront pas à sortir le chéquier. Réponse dans les prochains mois.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10