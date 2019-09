C’était la surprise du chef ! Vendredi, en ouverture de la 4e journée de Ligue 1 contre Metz (0-2), Marcin Bulka (19 ans) a fait ses grands débuts avec le Paris Saint-Germain. Invité de l’émission Cafe Futbol sur la chaîne polonaise Polsat Sport, le gardien est revenu sur sa première apparition avec le club de la capitale.

« C’était une drôle de situation car j’ai appris que je serai titulaire juste avant le briefing d’avant-match. Trois heures avant le match je suis arrivé normalement au briefing, l’entraîneur des gardiens est venu me voir et il m’a demandé : "tu es prêt ?". Je lui ai répondu : "oui" et il m’a dit : "c’est bien car tu commences aujourd’hui", raconte le dernier rempart. Il y avait de l’excitation et peut-être un peu d’appréhension mais tout s’est bien passé pendant l’échauffement et j’ai fait de mon mieux pendant le match. »

