Marcus Thuram (22 ans) continue son ascension au fil des saisons. D’abord avec Guingamp, malgré la descente du club breton en Ligue à l’issue de la saison 2018/2019, puis avec le Borussia Mönchengladbach où il a déjà inscrit 5 buts et 4 passes décisives en Bundesliga depuis le début de la saison. Mais l’ailier a déjà été sujet à des reproches en tant que fils de Lilian Thuram. Dans une interview accordée à Onze Mondial, il a expliqué ne jamais avoir joué de cette étiquette de "fils de" que certains peuvent lui coller.

« Jamais. On ne peut pas en jouer. La plupart du temps, j’étais vu comme le "fils de", mais j’essayais justement de me faire voir autrement. Être vu comme "le fils de", c’est quelque chose je n’aimais pas du tout ! Je ne comprenais pas tout ça. Parfois, quand je jouais et que je marquais en ayant fait un bon match, j’entendais : "Il joue parce que c’est le fils de Lilian Thuram". Moi, je ne comprenais pas puisque j’avais marqué. Donc le gardien, il me laisse marquer parce que je suis le fils de Lilian Thuram ? Voilà ce que je me disais. Heureusement, grâce à mes performances, les gens qui disaient ça ont vite arrêté et vu que j’avais le niveau pour jouer », a-t-il confié.