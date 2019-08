Libre de tout contrat après six mois passés à l’Olympique de Marseille, Mario Balotelli (28 ans) prend son temps pour se retrouver un club. En Italie, on croit cependant très fort en un possible retour au pays de l’enfant terrible du football transalpin.

Après l’option Brescia, la Gazzetta dello Sport nous apprend que c’est l’Hellas Vérone qui tente sa chance avec l’attaquant. Mino Raiola étudie l’offre, mais le quotidien au papier rose précise que la rivalité entre Brescia (le club de coeur de Balotelli) et l’Hellas pourrait faire capoter l’opération.

