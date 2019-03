Le début de l’histoire d’amour entre Mario Balotelli et l’Olympique de Marseille fonctionne très bien puisque le Transalpin a déjà inscrit quatre buts (dont trois à l’Orange Vélodrome) pour ses six premières rencontres.

Alors, en fin de contrat dans six mois, l’Italien penserait-il à rempiler ? On ne sait pas encore mais dans un commentaire sur Instagram, l’ancien Niçois invite Saint-Maximin à le rejoindre à l’OM ! « Tu me manques aussi mon frère ! Viens à Marseille

», peut-on ainsi lire