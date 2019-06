Jour de chocs en Egypte dans cette Coupe d’Afrique des Nations ! Après le match entre la Tunisie et le Mali, le Maroc et la Côte d’Ivoire vont s’affronter dans quelques minutes sur la pelouse du Al Salam Stadium du Caire (coup d’envoi prévu à 19h), dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de cette CAN 2019. Vainqueurs de leur premier match, les deux sélections se disputent donc ce soir la première place du groupe D, en attendant la troisième et dernière journée de ce premier tour.

Le Maroc dévoile une équipe ambitieuse avec Bono dans les buts derrière Dirar, Benatia, Saïss et Hakimi. Boussoufa et El Ahmadi forment le double pivot tandis que Ziyech, Amrabat et Belhanda soutiennent En-Nesyri en attaque. De son côté, la Côte d’Ivoire s’organise dans un 4-2-3-1 avec notamment un double pivot constitué de Kessié et Dié. Attaquant de pointe, Kodjia est soutenu par Seri, Pépé et Gradel.

Les compositions officielles

Maroc : Bono - Dirar, Benatia, Saïss, Hakimi - Boussoufa, El Ahmadi - Ziyech, Amrabat, Belhanda - En-Nesyri

Côte d’Ivoire : Gbohouo - Aurier, Traoré, Kanon, Coulibaly - Kessié, Dié - Seri, Pépé, Gradel - Kodjia

