Joueur du Shandong Luneng Taishan depuis l’hiver dernier, Marouane Fellaini est actuellement en vacances après une longue saison en Chine. Malgré tout, le milieu de terrain belge a accordé un long entretien à Eleven Sports. Alors forcément, le joueur âgé de 32 ans a eu le droit à des questions sur la dernière rumeur selon laquelle José Mourinho, son ancien entraîneur à Manchester United, aimerait le recruter du côté de Tottenham. Et le principal concerné a été clair : « je suis bien où je suis. Pour le reste, je suis en vacances et je profite de celles-ci avec ma famille, mes frères. Je ne les vois pas beaucoup. La Chine, c’est loin. Et pour l’instant, j’ai juste envie de profiter. »

Marouane Fellaini ne compte donc pas revenir en Angleterre, pour le moment. En tout cas, ce dernier a adressé un message au technicien portugais. « C’est quelqu’un qui m’a respecté, qui m’a soutenu dans des moments difficiles. C’est quelqu’un qui sait ce que je peux apporter à une équipe et il m’a donné cette confiance que tous les entraîneurs m’ont donné dans ma carrière. Mais voilà, c’est quelqu’un de spécial pour moi envers qui j’ai beaucoup de respect. C’est un grand entraîneur. Il a eu un passage difficile à Manchester United mais il a repris Tottenham et il est en train de bien faire. Je ne lui souhaite que du succès. (...) On s’envoie des messages, on s’est déjà parlés au téléphone. C’est quelqu’un que je respecte beaucoup et je lui souhaite beaucoup de succès à Tottenham », a également déclaré le Belge. Les deux hommes ne devraient donc pas se retrouver prochainement à Londres.