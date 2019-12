En place depuis le 20 novembre dernier, José Mourinho a déjà posé sa patte sur l’effectif de Tottenham, et cela se voit dans les résultats. Sur les cinq matches auxquels il a participé, les Spurs sont sortis vainqueurs à quatre reprises, avec une seule défaite (face à Manchester United). Désormais, le mercato d’hiver pointe le bout de son nez et le Special One compte bien ajuster son équipe.

Selon les informations de la Dernière Heure, Marouane Fellaini (32 ans) pourrait faire son retour en Angleterre après avoir rejoint la Chine et le Shandong Luneng Taishan. En effet, les deux hommes seraient d’ailleurs entrer en contact en fin de semaine dernière. Le milieu de terrain belge reste sur une saison à 22 matches dans le championnat chinois avec sept buts et quatre passes décisives.