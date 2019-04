Prêté cette saison au Vitesse Arnhem, Martin Ødegaard arrivera à un tournant cet été. Retournera-t-il au Real Madrid ou partira-t-il ? Une question à laquelle le joueur sous contrat jusqu’en 2021 veut avoir une réponse. Interrogé par De Telegraaf, le Norvégien a fait un point sur son avenir. Ses propos sont relayés par AS.

« Je suis prêt pour le pas suivant. Je veux continuer à grandir (...) J’ai marqué plus de buts et j’ai fait plus de passes décisives que la saison dernière. Je crois avoir évolué pour de bon. Slutsky m’a donné de la liberté et de la confiance. Quand la saison se terminera, il faudra prendre une décision et voir où je pourrais continuer ma progression. Mais avant tout, je veux terminer du mieux possible ma saison au Vitesse Arnhem (...) Je ne rate pas une seule soirée de Champions League. C’est le niveau où j’espère jouer prochainement. J’aimerais aussi jouer dans une grande ligue ».