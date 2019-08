Alors que la rumeur faisait du bruit il y a quelques semaines, le transfert de Paul Pogba (26 ans) au Real Madrid ne s’est jamais fait. Dans une interview pour As, Mathias Pogba (29 ans), joueur du CD Manchego Ciudad Real (4e division espagnole) mais aussi et surtout le grand frère du milieu de terrain mancunien, est revenu sur la situation de ce dernier.

« Il va très bien, comme toujours. Que personne ne s’attende à ce que je dise quelque chose de mauvais à propos de United. C’est un professionnel et son présent est là-bas [...] Zidane a toujours bien parlé de mon frère, c’est un honneur [...] Tout le monde sait que mon frère conviendrait bien au Real Madrid et à Zidane. Ceux qui doivent parler sont le Real Madrid et Manchester United », a expliqué le désormais consultant régulier pour l’émission El Chiringuito de Jugones.

