Mathieu Valbuena (35 ans) s’éclate comme au premier jour du côté de l’Olympiacos Le Pirée. Très performant depuis le début de la saison, le milieu offensif n’a signé qu’un an en Grèce. Quid de son avenir ? Au cours d’un long entretien accordé à So Foot, l’ancien Marseillais s’est livré, expliquant que la retraite n’était pas pour tout de suite. « Tant que je le pourrai, tant que je prendrai du plaisir. Peut-être deux ou trois ans encore. Parce que quand on me voit jouer, on ne voit pas forcément que j’ai 35 ans. Je me sens très bien physiquement, je me sens "fit". Le plus important c’est de prendre du plaisir sur le terrain, et d’en donner », a-t-il confié avant de poursuivre.

« Quand on arrive à ces âges-là, on se dit "les mises au vert c’est fatigant, se lever le matin etc. " , mais non au contraire, c’est que du plaisir. Il faut se dire que le plus dur, c’est quand tu t’arrêtes », a-t-il glissé, laissant la porte ouverte à une prolongation avec le géant hellène et évoquant la question de sa reconversion. « Bien sûr, j’y réfléchis. Parler football, rester dans le monde du football évidemment. C’est ma vie. Après ma carrière, ce sera un nouveau chapitre, mais rester dans le monde du football, pourquoi pas aider un club, être recruteur ou être directeur sportif pour aider un club à partager mes connaissances, ma vision du football », a-t-il conclu.