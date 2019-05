Tous les grands clubs d’Europe se l’arrachent mais on ne sait toujours pas où Matthijs de Ligt jouera la saison prochaine. La seule chose à peu près certaine, c’est qu’il quittera l’Ajax cet été contre une somme record, imitant ainsi son ami et coéquipier Frenkie de Jong, déjà parti au FC Barcelone. Dernière, le PSG est revenu à la charge seulement Manchester United et le Barça sont encore présents sur ce dossier.

Le défenseur lui n’a pas vraiment voulu commenter les rumeurs lors d’un entretien sur RTL Boulevard aux Pays-Bas, même s’il confirme son départ. « Je suis très excité par ce que le futur proche peut m’apporter, mais je suis aussi très calme. Je vois ça comme un défi, c’est la chose la plus importante. Il y a plusieurs options. Ce que je fais, c’est de voir quelle est la meilleure car il me semble logique qu’une option soit meilleure qu’une autre. »