Au lendemain de sa démission à la présidence de l’AS Nancy-Lorraine, Jean-Michel Roussier s’apprête déjà à rebondir. D’après L’Équipe, l’homme de 64 ans va prochainement rejoindre Mediapro France, où un poste de directeur général adjoint l’attend.

Toujours d’après le quotidien, Jean-Michel Roussier « s’afficherait comme le relais entre la future chaîne de la Ligue 1 et de la Ligue 2 (huit matches par journée et par championnat de 2020 à 2024) et les dirigeants du football français. » Créateur avec Bernard Caïazzo de la chaîne Onzéo en 2006, l’ex-président de l’ASNL a de l’expérience dans le domaine de la télévision et Mediapro, dont la chaîne se lancera en juillet, sera probablement la prochaine sur son CV. Affaire à suivre.