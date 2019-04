Leonardo Bonucci a les oreilles qui sifflent. Après son invraisemblable sortie médiatique de mardi soir, suite aux cris racistes essuyés par son partenaire en club et en sélection Moise Kean, le défenseur italien de la Juventus a vu plusieurs joueurs lui répondre via leurs réseaux sociaux, et notamment Mario Balotelli.

Memphis Depay est lui aussi monté au créneau. En italien dans le texte. « Leonardo Bonucci, en tant que capitaine de la Juventus, je suis déçu de ta réaction. Il peut exprimer sa joie comme il l’entend. Son rôle est essentiel pour ton club et il joue avec tant de fierté pour ton pays, l’Italie. Il mérite le respect pour cela. Nous ne nous tairons pas », a-t-il posté sur Twitter.

@bonucci_leo19 Come capitano della Juventus sono deluso nella tua reazione, il ragazzo può gioire come vuole. Il suo ruolo ed essenziale per la sua squadra e gioca con tanto orgoglio per il suo paese Italia. Dev’essere rispettato per questo.

We Will not be quiet ! #SayNoToRacism

