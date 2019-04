Un an après, Blaise Matuidi a de nouveau vécu un incident raciste à Cagliari. Un triste événement que l’international français a dû "partager" avec le jeune Moise Kean, autre joueur à avoir subi ces terribles remarques. Logiquement énervé sur le coup, l’ancien du PSG a finalement préféré pousser un coup de gueule sur les réseaux sociaux en s’affichant avec Kean. Une initiative qui a valu aux deux Bianconeri le soutien de nombreux acteurs du football. Cependant, un homme a clairement dérapé hier soir.

Interrogé sur cet incident, Leonardo Bonucci, pourtant coéquipier des deux joueurs insultés, a laissé entendre que Moise Kean avait une part de responsabilité, notamment à cause d’une célébration que l’international italien a jugé provocatrice. « Kean sait que, quand il marque, il devrait fêter ça avec ses équipiers. Il sait qu’il aurait pu faire quelque chose de différent. Il y a eu des cris racistes après le but. Blaise les a entendus et était en colère. Je pense que la faute est partagée à 50-50. Moise n’aurait pas dû faire ça et le virage n’aurait pas dû réagir comme ça. »

Balotelli charge Bonucci

Si personne ne sait comment se sont passées les retrouvailles entre les trois joueurs dans le vestiaire turinois, Bonucci, qui a depuis rétropédalé sur ses réseaux sociaux, sait déjà que l’opinion publique n’a pas tardé pour condamner ses dires. Tout comme le monde du football. Certains (ex-)joueurs ne se sont en effet pas privés de le faire savoir sur les réseaux sociaux. Consultant sur RMC, Frédéric Piquionne a ainsi écrit : « je pense que je me tape avec Bonucci dans le vestiaire ». En Angleterre, le joueur de Manchester City Raheem Sterling a, quant à lui, posté sur Instagram « qu’il fallait mieux en rire ». Mais le plus virulent a été Mario Balotelli.

Avant d’avoir posté une story sur Instagram dans laquelle il invite Bonucci à « rester silencieux », le joueur de l’Olympique de Marseille avait mis un commentaire plus offensif à ce sujet en répondant à la photo postée par Moise Kean sur les réseaux. « Et dis à Bonucci qu’il a de la chance que je ne sois pas là. Au lieu de te défendre, qu’a-t-il fait ? Je suis choqué, je te le jure. Je t’aime mon frère. » Quand on sait que les deux hommes pourraient se retrouver en sélection, l’ambiance promet d’être tendue...