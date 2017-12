« J’ai retrouvé de bonnes sensations et ça m’a permis de redevenir plus décisif. J’ai beaucoup bossé pour revenir à mon meilleur niveau et prouvé que je n’étais pas parti là-bas en préretraite. Je ne suis pas venu pour LA, les restaurants et le soleil. Ça je l’avais à Marseille . Dans les colonnes de L’Équipe ce vendredi, Romain Alessandrini (28 ans) a savouré ses prestations en Major League Soccer avec Los Angeles Galaxy (13 buts et 12 passes décisives au compteur).

Le milieu offensif, passé par Clermont et l’Olympique de Marseille, a aussi avoué que ses performances lui avaient valu d’être contacté par des clubs souhaitant le voir revenir en Europe lors des prochains mercatos. « Je ne ferme aucune porte, je sais que des clubs s’intéressent à moi maintenant que je suis débarrassé de mes blessures, mais je suis vraiment très très bien ici », a-t-il lâché. Sous contrat jusqu’en janvier 2020, Alessandrini animera-t-il les prochains marchés ?