Au cours d’un long entretien accordé à Sud Ouest, Paulo Sousa a envoyé un message à la direction des Girondins de Bordeaux au sujet du mercato. « Mais je crois que pour augmenter la valeur du club et celle des joueurs de l’effectif, l’investissement sur l’équipe est très important. J’essaie de faire passer ce message à travers vous et directement à Frédéric (Longuépée, président directeur général) et à Eduardo (Macia, directeur du football), avec lequel je parle tous les jours de notre effectif, de nos besoins, ce qu’il voit dans le mercato, les opportunités », a-t-il confié.

L’entraîneur lusitanien a ensuite affiché ses priorités. « Un attaquant et un joueur de couloir ? Pour franchir cette étape, oui, ce sont les priorités en relation avec le niveau économique du club sur le prochain mercato », a-t-il avancé, n’écartant pas de possibles départs. « Les offres seront évaluées, c’est normal pour nous et pour les autres clubs en France, à part le PSG. Même Monaco, qui a un avantage fiscal et qui investit beaucoup, ne peut pas refuser certaines offres ». Le ton est donné.