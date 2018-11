Depuis quelque temps maintenant on parle d’un retour de Cavani du côté de Naples. Le président du Napoli, Aurelio de Laurentiis, a déjà dit qu’il l’accueillerait les bras ouverts si la position du PSG se montrait plus flexible. Mais le grand patron du club italien a indiqué autre chose pour l’été prochain.

« En janvier, nous n’achèterons personne, mais en juin, nous achèterons un grand nom », a-t-il expliqué à la Gazzetta dello Sport. Est-ce que ce grand nom pourrait être Edinson Cavani ? « Si Paris veut s’en débarrasser et qu’il est décidé à gagner moins, nous l’accueillerons à bras ouverts. Si à la fin de la saison, si Ancelotti le souhaite, le PSG est prêt à le céder gratuitement ou à le vendre à un prix symbolique et que le joueur se satisfait de 6 à 7 millions par an, nous pourrons également le faire », a-t-il ajouté au sujet de l’attaquant uruguayen.