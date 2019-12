Alors que certains cadres pouvaient naturellement s’interroger sur la suite à donner à leur carrière à l’Olympique de Marseille l’été dernier, l’arrivée d’André Villas-Boas et surtout les résultats et le jeu proposés par le club phocéen font actuellement l’unanimité au sein du vestiaire marseillais.

Ainsi selon RMC, l’ambiance est au beau fixe et plus personne n’a maintenant envie de quitter la Canebière. Une bonne nouvelle pour la direction du club marseillais qui ne pouvait de toute façon pas envisager de recruter à foison cet hiver du fait du fair-play financier. Malgré tout, le départ d’un ou deux joueurs qui ne font plus partie du projet olympien (Grégory Sertic ?) n’est pas à exclure cet hiver.