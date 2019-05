Interrogé au micro de Canal + au sortir de la large victoire contre Dijon (4-0, 37e journée de Ligue 1), Thomas Meunier s’est exprimé sur son avenir au Paris SG. Et encore une fois, le latéral droit belge, sous contrat jusqu’en juin 2020, s’est montré quelque peu évasif, rappelant toutefois que son souhait était de rester.

« Comme je l’ai dit, j’ai rien de clair en fait, que ce soit vis-à-vis du club ou du moi. Les gens se renseignent, à gauche, à droite, mais il me reste encore un an de contrat. Le club connaît ma position, j’ai toujours dit que je voulais rester. Après, est-ce que je conviens ou pas, est-ce qu’ils veulent changer un peu le cycle parisien ? Rien n’est très clair pour le moment donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Je pense qu’on aura des nouvelles pendant les vacances », a lâché le Diable Rouge, récemment annoncé dans le viseur de Manchester United et estimé à 25 M€ par le PSG. Affaire à suivre donc.