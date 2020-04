S’il n’est pas le plus connu des espoirs du PSG, Moussa Sissoko a fait ses classes avec la réserve du club de la capitale et a notamment porté les couleurs du club francilien en Youth League, il y a de cela quelques mois. Resté à Paris l’été dernier malgré la suppression de l’équipe réserve, il avait fini par débarquer cet hiver du côté du Standard Liège. Après une période d’adaptation, le défenseur central de 19 ans allait faire ses grands débuts chez les pros avec les Rouches en championnat avant que le Coronavirus ne stoppe toutes les compétitions.

Pourtant, s’il n’a pas disputé le moindre match avec le Standard, Michel Preud’homme a été convaincu par le potentiel du jeune joueur et a demandé à sa direction de lever l’option d’achat de 400 000 € que dispose le club belge rapporte la presse locale. Le frère du joueur, Souleymane Sissako confirme dans la DH que Moussa fait tout son possible pour que le club belge lève l’option. « Il veut tout faire pour que le Standard lève l’option et prendre du temps de jeu. Le PSG, c’est le club de son cœur, mais s’il faut passer par un autre chemin pour effectuer ses débuts professionnels, il le fera. » S’il rapportera moins d’argent au PSG que Christopher NKunku, Moussa Diaby ou encore Timothy Weah, ce probable futur transfert, le premier de cette fin de saison, prouve encore une fois la qualité de la formation parisienne qui n’en finit plus de s’exporter dans toute l’Europe.