Dans un entretien accordé à TyC Sports, Lionel Messi a été interrogé sur son ancien coéquipier Neymar, que l’on annonce du côté de Madrid de façon incessante ces derniers temps. Il se dit même que le club de la capitale française a déjà fixé un prix à la star de la Canarinha.

« Ce serait terrible (de le voir signer à Madrid, NDLR), à cause de tout ce que signifie Neymar pour le Barça. Même s’il est parti de la façon dont laquelle il est partie, il a gagné un titre important ici, il a gagné la Ligue des Champions, la Liga. Qu’il termine au Real Madrid serait un coup dur pour nous et le Barcelonisme. Et au niveau footballistique il rendrait le Real Madrid beaucoup plus fort que ce qu’il n’est déjà. Il sait déjà ce que je pense, je lui ai dit », a confié la star argentine.