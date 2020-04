Geronimo Rulli (27 ans) ne regrette pas d’avoir signé au MHSC. Prêté par la Real Sociedad jusqu’à la fin de la saison, le portier argentin a l’opportunité de rester du côté de la Mosson. Montpellier dispose en effet d’une option d’achat fixée à 11M€ mais n’est pas en mesure de la payer plein pot, comme l’avait confié Laurent Nicollin, le président du club héraultais. Si Rulli s’est dit satisfait de son exercice 2019-2020 avec le club français, il ne connaît pas l’identité de son équipe la saison prochaine.

« J’appartiens à 70% à la Real Sociedad et à 30% à Manchester City (qui l’avait acheté en 2016 avant d’immédiatement le prêter en Espagne avant de le vendre à la Real, NDLR). J’attends avec impatience de voir ce que l’avenir me réserve. Avant l’arrêt de la saison, je réalisais une très bonne année à Montpellier. Je n’y ai eu aucun problème d’adaptation, j’ai très bien réussi et je suis heureux. Je me sens plus complet, avec plus d’expérience et je suis plus mature sur le terrain », a confié Geronimo Rulli à TNT Sports et dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.