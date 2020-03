Nommé entraîneur de l’Impact Montréal en novembre, Thierry Henry était attendu pour ces débuts en Major League Soccer. Et le Français a répondu présent ! Après deux matches nuls en Ligue des Champions de la CONCACAF fin février, le technicien et ses joueurs ont battu New England Revolution (2-1) lors de la première journée, qui se tenait au Stade Saputo de Montréal.

Une victoire qui peinait à se dessiner en début de match puisque les visiteurs ouvraient le score par Teal Bunbury (13e). L’Impact réagissait peu avant la mi-temps. Le milieu de terrain Rommel Quioto égalisait de la tête et faisait sonner les premières cloches de la saison, une tradition pour chaque but marqué à domicile. A 10 minutes du terme de la rencontre, c’est Maximiliano Urruto qui inscrivait le but de la victoire sur un superbe lob. Une victoire de bon augure, qui lance parfaitement la saison de l’Impact Montréal et Thierry Henry.