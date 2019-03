La 30e journée de Ligue 1 se poursuit cet après-midi avec un match entre l’AS Monaco et le Stade Malherbe de Caen. A domicile, les Asémistes s’articulent en 4-2-3-1 avec Danijel Subasic dans les buts. Djibril Sidibé, Kamil Glik, Benoît Badiashile et Benjamin Henrichs forment la ligne défensive tandis que William Vainqueur et Jean-Eudes Aholou constituent le double pivot. Seul en pointe de l’attaque, Radamel Falcao peut compter sur le trio Rony Lopes, Aleksandr Golovin et Gelson Martins en soutien.

De son côté, le Stade Malherbe de Caen propose un 4-1-4-1 avec Brice Samba dans les cages. Le gardien peut compter sur Frédéric Guilbert, Jonathan Gradit, Alexander Djiku et Emmanuel Imorou en défense. Aly Ndom évolue en sentinelle tandis que Yoël Armougom, Jessy Deminguet, Fayçal Fajr et Casimir Ninga évoluent un cran plus haut. Enzo Crivelli est seul en pointe de l’attaque normande.

Les compositions :

Monaco : Subasic - Sidibé, Glik, Badiashile, Henrichs - Vainqueur, Aholou - Lopes, Golovin, Martins - Falcao

Caen : Samba - Guilbert, Gradit, Djiku, Imorou - Ndom - Armogoum, Deminguet, Fajr, Ninga - Crivelli