Arrivé en janvier dernier à l’AS Monaco en provenance de Chelsea, Cesc Fabregas (32 ans) vit un début de saison compliquée après son carton rouge reçu dès la première journée (3 matches suspension). Dans une longue interview accordée au journal AS, le milieu de terrain a donné son sentiment sur la Ligue 1 : « la Premier League et la Liga sont sur une autre planète par rapport à la Ligue 1. Mais des talents importants et individuels viennent toujours de France. Les grands clubs européens viennent recruter ici. De toute évidence, le PSG est clairement le club dominant, même si parfois il perd. L’année dernière, par exemple, ils ont perdu quatre matchs consécutifs. Normalement, ils sont assez sereins. »

« C’est une ligue très physique, avec beaucoup de coups, il n’y a pas de contrôle des matchs, ce sont des rencontres folles… Je pense que tactiquement, elle peut beaucoup s’améliorer », a poursuivi le joueur de 32 ans. Et dans cet entretien, l’international espagnol a également évoqué l’éclosion de Kylian Mbappé : « c’est clairement le crack du futur. Je pense toujours comme un milieu de terrain et j’imagine que si je l’avais devant moi, j’adorerais lui faire des passes parce qu’il est rapide, explosif, mais en plus très intelligent pour se démarquer. Il a un super timing. Thierry Henry et Diego Costa étaient deux cracks qui faisaient ça. Mbappé, on voit qu’en plus il a faim, il sait profiter de ses qualités. »

