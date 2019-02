Chelsea et Manchester City s’affrontent cet après-midi en finale de la League Cup (à 17h30, à suivre en live commenté sur notre site), au stade de Wembley. Ce match sera particulier pour les Blues, puisqu’une nouvelle contre-performance pourrait sceller l’avenir de leur entraîneur Maurizio Sarri, plus que jamais sur un siège éjectable.

Mais les Londoniens peuvent compter sur le soutien d’un de leurs anciens joueurs, Cesc Fàbregas, parti à Monaco cet hiver, après quatre ans et demi passés à Chelsea. Sur son compte Twitter, l’Espagnol a glissé un petit message à l’attention de ses ex-coéquipiers : « Allez les gars, encore un trophée ! » Le dernier succès de Chelsea en League Cup remonte à 2015 et une victoire en finale contre Tottenham (2-0).

Come on boys, one more trophy ! #Believe https://t.co/qS8ukX7Lt5

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) 24 février 2019