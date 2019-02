C’était annoncé en début d’après-midi par Kappa, c’est désormais confirmé par l’AS Monaco : l’équipementier italien habillera le club de la Principauté, sur et en dehors des terrains, à partir du 1er juillet 2019. Les deux parties, qui avaient déjà collaboré entre 1998 et 2001, sont liées jusqu’en juin 2025, comme l’explique le communiqué officiel publié par les Rouge-et-Blanc.

« L’AS Monaco est heureux d’annoncer sa prochaine collaboration avec Kappa. La marque italienne deviendra équipementier officiel et partenaire majeur du club à partir du 1er Juillet 2019 pour six saisons, jusqu’en 2025. Kappa habillera de manière exclusive l’ensemble du club sur toutes ses gammes « Sport » & « Lifestyle » sur et en dehors des terrains et distribuera une large collection pour tous les fans grâce à son réseau dans le monde entier. Un partenariat historique qui rappelle un passé glorieux en commun. Lors de la saison 1999-2000, l’AS Monaco, porté entre autres par Ludovic Giuly et Marco Simone, a remporté son 7e titre de champion de France ainsi que le Trophée des Champions 2000, sous le célèbre maillot estampillé du Omini », peut-on lire.