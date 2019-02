Les changements n’en finissent pas du côté de l’AS Monaco. Après le sportif (Leonardo Jardim est revenu pour remplacer Thierry Henry) et l’administratif (Oleg Petrov, nouveau directeur général, a remplacé l’ancien vice-président Vadim Vasilyev), c’est au niveau de l’équipementier qu’il y a des nouveautés. La firme américaine Nike laisse sa place à Kappa.

La marque italienne vient d’annoncer via un tweet qu’elle habillera de nouveau le club de la Principauté à partir de la saison prochaine. Les Transalpins, qui s’affichaient déjà sur la tunique princière entre 1998 et 2001, ont déjoué la concurrence d’Under Armour, également sur le coup, comme nous vous l’indiquions en juillet dernier. On ignore encore les détails et la durée de ce contrat.