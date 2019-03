Il est sans conteste l’une des grandes satisfactions du dernier mercato d’hiver. Arrivé en prêt sans option d’achat en provenance de l’Atlético de Madrid, Gelson Martins n’a pas mis longtemps à s’imposer du côté de l’AS Monaco (5 matches de L1, 3 buts et 1 passe décisive). « L’adaptation s’est bien passée, l’équipe m’a bien accueilli et l’entraîneur aussi. Et quand l’entraîneur te fait confiance et te fait jouer, je crois que le minimum, c’est de lui rendre cette confiance. La confiance, c’est important pour un joueur », a-t-il confié au quotidien sportif portugais Record.

Et s’il a remercié Leonardo Jardim, l’ailier international lusitanien a aussi envoyé un petit message à son ex-coach chez les Colchoneros Diego Simeone. « Évidemment, ils sont différents. Jardim me connaissait comme joueur. Simeone ne savait pas comment je jouais et ça change tout. Je ne peux montrer mes qualités que si je joue. Si je ne joue pas, je ne peux pas prouver ma valeur. Ici, j’ai du temps de jeu, je montre le meilleur de moi et je prouve ce dont je suis capable », a-t-il glissé. Le Cholo appréciera.