Si l’AS Monaco a réalisé un mercato d’hiver ambitieux, l’arrivée de Gelson Martins correspond parfaitement au désir de la direction monégasque : insuffler un zeste de dynamisme et de talent au sein de l’effectif. Et quelques jours après la venue de l’international lusitanien, son apport ne souffre d’aucune contestation. Titularisé à deux reprises, le natif de Praia subjugue les observateurs par son adaptation rapide et par sa vista sur le pré. Auteur d’une réalisation et une passe décisive, le joueur qui appartient à l’Atlético de Madrid a vite noué des automatismes avec ses partenaires.

Résultat, Martins a métamorphosé le secteur offensif asémiste. Débarqué en Principauté pour relancer une carrière moribonde depuis plusieurs semaines, le principal protagoniste, présent en conférence de presse ce jeudi, en a profité pour justifier son arrivée en Ligue 1. « Le fait de connaître Leonardo a été un fait important à ma venue, je le connais depuis les jeunes au Sporting. Mon objectif était de partir pour avoir plus de temps de jeu, après il faut être performant pour être titulaire, je n’ai eu aucune garantie sur cet aspect-là. Je n’ai pas eu peur de quitter l’Atlético, j’aime les défis, j’avais envie de venir pour aider Monaco à se sortir de cette situation compliquée. Mon objectif est aussi de retrouver la sélection nationale », confie l’attaquant portugais.

Gelson Martins ravi de ses débuts en Ligue 1

Ce dernier s’est réjoui de prendre du plaisir sur le terrain et d’être décisif pour sa nouvelle équipe. « Le plus important, c’est avant tout d’aider l’équipe, tant mieux pour moi si je suis décisif mais l’important c’est d’enchaîner et de retrouver la victoire. L’adaptation s’est faite rapidement, mes coéquipiers m’ont bien aidé, le staff est portugais, il y a un excellent groupe avec de très bons joueurs, c’est important aussi, je suis très content de cette adaptation, » a révélé le numéro 29 de l’ASM. Capable d’apporter de la percussion en attaque, Gelson Martins s’est distingué par sa faculté à créer du mouvement et à donner un visage plus séduisant à l’attaque monégasque.

« Depuis toujours j’ai ce style de jeu, j’aime provoquer, je réalise souvent des actions individuelles, j’ai l’occasion de montrer ma valeur ici, comme je l’ai fait au Sporting d’ailleurs. Je suis très heureux d’être ici, je me sens bien, j’espère continuer à pouvoir être performant pour aider l’équipe, » analyse l’ancienne star du Sporting CP. Si son arrivée à Monaco s’est effectuée rapidement, la nouvelle recrue monégasque ne regrette absolument pas son choix. « La pression est importante, c’est quelque chose qui me plaît, on est dans une situation difficile, j’aime quand c’est compliqué, je pense qu’on va se sortir de cette situation ». Prêté sans option d’achat par les Colchoneros, Gelson Martins compte bien sortir l’AS Monaco de ce marasme sportif...