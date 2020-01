C’était dans l’air du temps, c’est officiel depuis quelques minutes. Aurélien Tchouaméni a quitté les Girondins de Bordeaux pour rejoindre l’AS Monaco. Interrogé par le site officiel du club princier, le joueur qui a signé jusqu’en juin 2024 a livré ses premières impressions.

« Je suis très heureux de rejoindre l’AS Monaco, un grand club du championnat français. J’ai hâte de rencontrer le staff et mes nouveaux coéquipiers. Je vais tout faire pour prendre mes marques le plus rapidement possible et aider l’équipe à atteindre ses objectifs ».