Islam Slimani a été officiellement prêté avec option d’achat ce mercredi matin par Leicester à Monaco. Il est revenu sur sa relation avec Leonardo Jardim, qu’il a connu au Sporting CP (Portugal) et sur ce qu’il compte apporter à sa nouvelle écurie.

« Je suis venu ici pour essayer de marquer des buts, pour aider l’équipe, je vais me donner à fond toute l’année. C’est toujours bien de retrouver un ancien entraîneur, c’est lui qui m’a fait venir au Sporting. Je crois qu’il connaît mes qualités et pourquoi il m’a fait venir ici. Pour un joueur expérimenté, il faut qu’il aide en dehors et sur le terrain, c’est ça qui est important. Je pense que je pourrai aider beaucoup l’équipe. Je suis très heureux de faire partie de ce groupe et impatient de relever ce nouveau défi avec l’AS Monaco, un grand club avec de grandes ambitions. Je vais tout donner pour que nous atteignions nos objectifs », a déclaré le nouvel attaquant de l’équipe du Rocher.

" Aider l'équipe et me donner à fond toute l'année." Les premiers mots de @slimaniislam en Rouge & Blanc #DAGHEMUNEGU pic.twitter.com/uU9iooA9xG — AS Monaco (@AS_Monaco) August 21, 2019

