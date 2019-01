L’AS Monaco a officialisé ce dimanche l’arrivée de Gelson Martins (23 ans) en provenance de l’Atlético de Madrid. Après six premiers mois compliqués sous le maillot des Colchoneros, l’international portugais entend bien se relancer en Principauté et surtout aider son nouveau club à se maintenir en Ligue 1.

« C’est un moment très spécial de rejoindre l’AS Monaco. Je suis concentré et prêt à aider le groupe. Mes qualités peuvent apporter un plus à l’équipe. Je vais tout faire pour aider le club et je suis sûr que nous sortirons de cette situation. Mardi nous avons un match très important contre Guingamp, on veut aller en finale et on donnera tout pour remporter ce match. Jusqu’à la fin de la saison chaque match sera une finale à gagner, » a ainsi commenté Martins.