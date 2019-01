Une situation urgente. Alors que Leonardo Jardim a été rappelé cette semaine à la place de Thierry Henry, seulement trois mois après son licenciement, l’AS Monaco se morfond toujours dans les profondeurs du classement. Dix-neuvième de Ligue 1 à l’issue de la 22e journée, le club de la Principauté inquiète toujours autant, avec également une élimination subie en phase de poules de Ligue des Champions. L’heure était alors au recrutement en ce mois de janvier, synonyme de mercato hivernal. Et les dirigeants asémistes n’ont pas tardé pour renforcer l’effectif avec les signatures de Naldo (Schalke 04), Fodé Ballo-Touré (LOSC), Cesc Fabregas (Chelsea) et William Vainqueur (Antalyaspor).

Avec déjà quatre arrivées, l’ASM a donc frappé fort sur le marché des transferts, mais la formation du championnat de France ne s’est pas arrêtée là. L’AS Monaco vient en effet d’officialiser l’arrivée de Gelson Martins en provenance de l’Atlético de Madrid ! Annoncé sur le départ au début du mois, l’international portugais a rapidement été associé à l’ASM, en concurrence dans ce dossier avec Arsenal notamment. Finalement, Vadim Vasilyev et son équipe ont su convaincre le joueur de 23 ans, prêté jusqu’à la fin de la saison. « L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Gelson Martins en provenance de l’Atlético Madrid. Le milieu offensif est prêté jusqu’à la fin de la saison », peut-on lire dans le communiqué.

Douze apparitions cette saison avec l’Atlético

Arrivé l’été dernier du côté du club madrilène, Gelson Martins va donc découvrir un troisième championnat dans sa carrière après la Liga NOS et la Liga Santander. Formé au Sporting CP, le natif de Praia (Cap-Vert) avait ensuite intégré l’effectif professionnel de la formation lisboète. Et après trois années passées avec l’équipe première, l’histoire s’est assez mal terminée entre le club portugais et le principal concerné. Suite à la crise qui secouait le Sporting CP, l’ailier droit avait demandé la résiliation de son contrat comme de nombreux coéquipiers. Ce dernier était donc arrivé libre en Espagne, et la guerre continue entre les deux clubs concernant l’indemnité du transfert.

Sous contrat avec les Colchoneros jusqu’en juin 2023, Gelson Martins a donc décidé six mois après son arrivée à Madrid de tenter une autre aventure. Il faut dire que ses premiers mois sous le maillot madrilène n’ont pas été très glorieux. Auteur de seulement douze apparitions toutes compétitions confondues sous les ordres de Diego Simeone, le Portugais n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise, contre l’UE Sant Andreu le 30 octobre. Avec Jardim et l’AS Monaco, Gelson Martins espère donc se relancer définitivement. Réponse dans les prochains jours avec ses premières performances sous le maillot monégasque.