L’AS Monaco vient de faire le point sur son infirmerie avant le déplacement sur la pelouse des Girondins de Bordeaux dimanche (14e journée de Ligue 1). Et si Tiémoué Bakayoko et Cesc Fabregas font leur retour dans le groupe, les nouvelles sont moins bonnes pour Pietro Pellegri.

L’attaquant italien, qu’on avait revu à l’oeuvre lors d’un amical face au Genoa (2-1) durant la trêve internationale, s’est à nouveau blessé à la cuisse droite. Le Transalpin n’a plus joué un match en compétition officielle avec l’ASM depuis plus d’un an (le 25 septembre 2018, à Angers). Stevan Jovetic et Diego Benaglio sont en phase de reprise, en entraînement adapté, tandis que Willem Geubbels est toujours en phase de réathlétisation.