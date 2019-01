L’AS Monaco a renforcé sa défense en accueillant Naldo ce jeudi. L’âge avancé du défenseur central brésilien (36 ans) est cependant déjà au cœur des débats. Présent face à la presse ce vendredi, Thierry Henry a coupé court à ces discussions. À sa manière.

« Personnellement, non, son âge ne pose aucun problème. Quand tu peux apporter au niveau du leadership, l’âge n’est pas un problème. J’ai vu jouer Hilton (41 ans, ndlr) sous mes yeux, au Louis II, et il a été très bon. Et il n’y a pas qu’au Louis II qu’il a bien joué puisque Montpellier est tout en haut du classement. L’âge n’est pas vraiment important », a-t-il lâché. C’est dit !