Si l’AS Monaco s’est imposé en Coupe de France contre Canet en Roussillon (1-0), le club du Rocher a vu sa première recrue Naldo débuter la rencontre. Et samedi soir, l’une des cibles de Thierry Henry a fait ses grands adieux à Chelsea : Cesc Fabregas. Interrogé au sujet de l’Espagnol au micro d’Eurosport, Thierry Henry est resté plus qu’évasif au sujet d’une possible arrivée de Cesc Fabregas.

« Son tour d’honneur ? Personnellement, je n’ai pas regardé son match. Je pense que s’il a fait un tour d’honneur, c’est qu’il le mérite, notamment pour tout ce qu’il a apporté à Chelsea, à la Premier League, à Arsenal aussi. Je ne peux pas en dire plus pour le moment, c’est toujours un joueur de Chelsa », a ainsi déclaré l’entraîneur monégasque.