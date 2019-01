Ce jeudi en conférence de presse, Thierry Henry a annoncé qu’il allait trancher dans le vif en écartant certains joueurs. En attendant l’annonce du groupe qui affrontera Dijon samedi, le club de la Principauté a fait son traditionnel point médical.

« Youssef Ait-Bennasser ressent une douleur de la hanche gauche. Stevan Jovetic, Pietro Pellegi et Jordi Mboula sont en soins. Wilson Isidor , Almamy Touré, Willem Geubbels, Adama Traoré, Andrea Raggi, Nacer Chadli, Jean-Eudes Aholou et Kévin NDoram sont en soins et en réathlétisation spécifique. Ronaël Pierre-Gabriel et William Vainqueur ont repris avec le groupe ». Ce dernier était arrivé blessé à Monaco, il est apte a annoncé Henry en conférence de presse.