L’été dernier, l’AS Monaco a perdu Radamel Falcao. Mais les pensionnaires du Stade Louis II ont largement compensé son départ en misant sur Wissam Ben Yedder et Islam Slimani. Un duo complémentaire qui fonctionne très bien. Suspendu, l’Algérien va faire son retour dans le groupe monégasque, et ce, pour le plus grand bonheur de WBY. En conférence de presse, l’ancien joueur de Séville a évoqué sa relation avec Slimani.

« Slimani a manqué ? Ce n’est pas qu’un seul joueur. On a d’autres joueurs qui peuvent le remplacer, faire le boulot. On sait que c’est un élément important. Il nous a beaucoup aidé depuis le début de la saison. On aura besoin de lui dans les matches compliqués. Aujourd’hui, il revient. Je suis content pour lui. J’essaye de lui donner de la force. Comme on l’a vu sur son carton rouge, il était frustré. Il a compris et il va se donner à fond pour l’équipe. J’en ferais de même ». Puis il a ajouté : « On a une bonne complémentarité. On arrive à bien se trouver, on essaye de créer des espaces sur la ligne défensive. Il utilise sa qualité et pareil de mon côté. Sa qualité ? Vous l’avez vu, il est capable d’être passeur et finir. Vous l’avez tous vu comme moi. Donc ça aide l’équipe ».