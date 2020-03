Comme les autres grands championnats européens, la Bundesliga est suspendue suite à l’épidémie de coronavirus qui frappe plusieurs pays continentaux. Une décision qui provoque des dommages collatéraux notamment sur le plan financier pour les clubs. Ainsi, pour aider leur club à s’en sortir financièrement, joueurs, dirigeants et le staff technique du Borussia Mönchengladbach ont décidé de renoncer à une partie de leur salaire pour aider les employés. Interrogé par RMC Sport, l’attaquant du Borussia Alassane Pléa (27 ans) a expliqué les raisons de ce geste très classe.

« On sait que des clubs vont perdre beaucoup d’argent et que des employés vont peut-être être licenciés à cause de ce qui se passe en ce moment. Je pense que c’est quelque chose de bien de donner un petit pourcentage de son salaire. Ça peut faire du bien à certaines personnes. C’est la chose à faire. Quand tu donnes, tu recevras encore plus. C’est important d’être solidaire, surtout dans ces moments difficiles, » a ainsi commenté l’ancien Niçois. Nul doute que les salariés du club allemand sauront apprécier ce geste à sa juste valeur...